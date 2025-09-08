Banco Bpm corre in Borsa (+3,3%) per ipotesi risiko con Agricole

agenzia

Equita, 'ostacolo a operazione da quota al 35% dei francesi'

MILANO, 08 SET – Banco Bpm, in luce in Borsa sin dall’avvio, si è messa a correre e svetta in cima al listino con un guadagno superiore al 3,3%. A riportare l’interesse sul titolo è l’ipotesi secondo cui il gruppo guidato da Giuseppe Castagna starebbe valutando la possibilità di una integrazione con Credit Agricole Italia. Secondo gli analisti di Equita “il principale elemento di ostacolo a un’operazione di questo tipo potrebbe essere rappresentato dalla quota eventualmente posseduta da Credit Agricole all’interno della combined entity, che stimiamo si attesterebbe almeno in area 35%, e su cui sarebbe da valutare l’approccio del governo in tema Golden Power, anche considerando le restrizioni imposte a Unicredit”.

