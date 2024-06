Bank of England lascia i tassi d’interesse al 5,25%

agenzia

In linea con la Fed, nonostante inflazione entro target del 2%

LONDRA, 20 GIU – La Bank of England ha lasciato invariato, per la settima volta consecutiva, il livello dei tassi d’interesse britannici al 5,25%, ai massimi da 16 anni. La decisione, in linea con quella della Fed americana, e’ arrivata oggi nel rispetto delle attese nonostante le aspettative da più parti di un taglio e soprattutto il ritorno, certificato ieri dai dati ufficiali, dell’inflazione entro l’obiettivo dichiarato del 2% per la prima volta negli ultimi 3 anni.

