Bank of England, stabilità finanziaria a rischio coi dazi

agenzia

'L'incertezza a livello globale è aumentata'

LONDRA, 09 APR – La stabilità finanziaria del Regno Unito “è a rischio” coi dazi Usa introdotti dall’amministrazione di Donald Trump e con la crescente incertezza geopolitica. È quanto si legge nel resoconto delle riunioni tenute la scorsa settimana dal Financial Policy Committee della banca centrale britannica, in cui si sottolinea anche che “il contesto di rischio globale si è deteriorato e l’incertezza si è intensificata”. E ancora: “i rischi globali sono particolarmente rilevanti per la stabilità” del Regno Unito a causa del suo “ampio settore finanziario”.

