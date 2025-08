Bank of England verso taglio tassi malgrado inflazione

agenzia

Per mercato priorità a crescita in taglio di 25 punti al 4%

ROMA, 03 AGO – Il mercato scommette su un taglio dei tassi da prte della Bank Of England nella riunione di giovedì prossimo, malgrado i dati sull’inflazione in crescita (+0,3% a giugno) allo scopo di stimolare la crescita economica del paese che ha subito una battuta d’arresto a maggio (-0,1%). Secondo le stime del mercato raccolte da Bloomberg l’istituto centrale, a differenza di una Federal Reserve cauta, taglierà di 25 punti base al 4% ma sarà “cauta nell’impegnarsi su ulteriori tagli” vista appunto la dinamica dei prezzi, in un difficile equilibrio fra contenimento del’inflazione e sostegno alla crescita.

