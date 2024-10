Bankitalia, a luglio aumentano turisti italiani all’estero

agenzia

Ma saldo bilancia resta stabile con avanzo a 4,1 miliardi

ROMA, 11 OTT – Più turisti italiani all’estero nel luglio scorso con una maggiore spesa anche se il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un avanzo di 4,1 miliardi di euro, pressoché in linea con quello dello stesso mese del 2023. E’ quanto si ricava dall etabelle della Banca d’Italia secondo cui la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (7,5 miliardi) è cresciuta dell’1 per cento, quella dei viaggiatori italiani all’estero (3,3 miliardi) del 4 per cento. Nel complesso dei tre mesi terminanti in luglio 2024, sottolinea Via Nazionale, l’andamento delle entrate turistiche è stato simile a quello delle uscite, entrambe in aumento di circa il 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Per entrambi i flussi la crescita è legata all’incremento del numero di viaggiatori, “più contenuto per quelli in entrata, ma associato a un moderato aumento della spesa pro-capite, e di maggiore entità per i flussi in uscita, controbilanciato però da un calo della spesa pro-capite”. Sempre nella media degli ultimi tre mesi disponibili, l’incremento della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è stato trainato interamente da quelli provenienti dai paesi Ue (13 per cento in più nel confronto con il periodo corrispondente). La spesa degli italiani all’estero è invece cresciuta in misura sostanzialmente analoga tra le destinazioni Ue e quelle extra-Ue.

