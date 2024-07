Bankitalia, aumento prezzi nel turismo frena calo inflazione

agenzia

Aumenti "nettamente superiori" alla media del settore servizi

ROMA, 12 LUG – Gli aumenti nel comparto del turismo in Italia sono “nettamente superiori” all’inflazione media dei servizi e contribuiscono a frenare il calo dei prezzi in atto nel nostro paese che segna un +1,1%, sotto quindi l’obiettivo del 2% della Bce. Lo afferma la Banca d’Italia nel bollettino economico secondo cui “anche per effetto della ripresa della domanda, dall’estate del 2022 in Italia l’inflazione relativa alle attività turistiche (alloggi, ristoranti, pacchetti vacanze e trasporti) è stata nettamente superiore a quella media dei servizi”. Un divario progressivamente ridotto nei primi sei mesi del 2024, ma che resta ancora positivo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA