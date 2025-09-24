Bankitalia, cala evasione, 25 miliardi in meno dal 2017

agenzia

Nel 2021 evasione fiscale e contributiva a oltre 82 miliardi

ROMA, 24 SET – “Negli ultimi anni si è registrata nel complesso una riduzione dell’evasione fiscale, sia in valore assoluto sia in termini percentuali. Essa era infatti 97 miliardi nel 2017 e ha subito una contrazione nell’ordine di 25 miliardi. Anche in termini relativi, la propensione all’evasione è scesa di quasi 6 punti percentuali, dal 21% del 2017”. Lo ha detto Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale di Bankitalia, in audizione in merito all’indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all’evasione fiscale precisando che nelle stime più recenti, relative al 2021, la sola componente fiscale dell’evasione si attesta attorno ai 72 miliardi mentre considerando anche l’evasione contributiva si sale a oltre 82 miliardi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA