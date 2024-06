Bankitalia, carenze e ritardi nei rimborsi dei pagamenti online

agenzia

Chiesto a banche, Poste e istituti un'analisi e correttivi

ROMA, 17 GIU – Rimborsi negati, carenze nell’esecuzione e lacune nell’informazione alla clientela. La Banca d’Italia richiama banche, Poste e istituti finanziari (chiamati Psp) per i diversi problemi riscontrati quando un cliente disconosce un’operazione di pagamento online, magari su un sito di e-commerce, e chiede il rimborso. In una comunicazione di vigilanza, l’istituto centrale chiede così a tutti di “svolgere un’autovalutazione sulla coerenza degli assetti, delle procedure e delle prassi” e in caso di evidenza di “azioni correttive”, che venga predisposto un piano in “tempi rapidi”, e comunque in massimo dodici mesi.

