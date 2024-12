Bankitalia, consumi in recupero, anche grazie al calo dei tassi

agenzia

In frenata gli investimenti dopo fine Superbonus

ROMA, 13 DIC – “I consumi, dopo la forte caduta registrata alla fine del 2023, sono tornati ad aumentare fin dal primo trimestre dell’anno in corso e continuerebbero a crescere nel prossimo triennio”. E’ quanto stima la Banca d’Italia nelle sue proiezioni macro nell’ambito dell’Eurosistema. A sostegno del recupero dei consumi Via Nazionale cita “il buon andamento del potere d’acquisto delle famiglie e dalla riduzione dei tassi di interesse. Gli investimenti rallenterebbero, risentendo degli effetti del ridimensionamento degli incentivi alla riqualificazione delle abitazioni, che verrebbero solo in parte attenuati dall’aumento della spesa per infrastrutture e dalle misure di incentivo previste nel Pnrr”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA