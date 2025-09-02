Bankitalia, contro riciclaggio banche usino più nuove tecnologie

agenzia

Indagine,oltre a Spid e biometria potenzialità anche da big data

ROMA, 02 SET – Non solo Spid, forma elettronica e bioemetria, strumenti abbastanza diffusi oramai, per una più efficace lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, le banche devono fare ricorso a tutte le tecnologie innovative quali i big data e la advanced analytics. Tecnologie che sono in grado di analizzare e vagliare la crescente mole di info e dati in un comparto bancario e finanziario sempre più digitale e dove la criminalità è più sofisticata e agisce spesso senza confini. E’ quanto sottolinea la Banca d’Italia che ha condotto un’analisi presso un campione di banche di medie dimensioni, sull’utilizzo di strumenti innovativi nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. Il rapporto pubblicato sul sito internet dell’Istituto “ne evidenzia potenzialità e rischi e delinea alcune condizioni e prerequisiti al ricorrere dei quali i vantaggi attesi dalle nuove soluzioni appaiono massimizzati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA