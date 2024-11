Bankitalia e Politecnico spiegano l’economia della transizione

agenzia

Video per illustrare parole e impatto del cambiamento climatico

ROMA, 20 NOV – Un corso online con video per spiegare le parole, le trasformazioni e i possibili rimedi della transizione verde. Banca d’Italia e il QFinLab del Politecnico di Milano hanno creato un nuovo percorso dal titolo “L’economia della transizione verde”. Il corso, sottolineano, “nasce dalla considerazione del profondo impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla nostra vita, così come la crescente frequenza di eventi estremi, nonché la distruzione degli eco sistemi. Fenomeni, questi, che riguardano oramai il nostro quotidiano e impongono un’urgente riflessione che coinvolge tutti. Il corso è stato prodotto nell’ambito del progetto Edvance – Digital Education Hub per la Cultura Digitale Avanzata – finanziato dall’Unione Europea e si articola in sei video di circa 7 minuti l’uno, che, attraverso un linguaggio semplice ma rigoroso, offrono una panoramica complessiva dei problemi da affrontare nella transizione verso un modello economico neutrale dal punto di vista climatico come previsto dagli obiettivi che l’Europa, insieme ad altri paesi nel mondo, punta a conseguire entro il 2050. Il percorso didattico consente di capire più nel dettaglio come funziona la transizione e come il sistema finanziario la supporta. Infine illustra come piccoli azioni quotidiane portate avanti da ciascuno di noi possono contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici. I video sono corredati da quiz di autovalutazione e da esercizi e materiali aggiuntivi pensati per la scuola secondaria di II grado e per l’utilizzo in classe da parte dei docenti. E’ accessibile dal sito del Politecnico di Milano, il materiale è disponibile anche nei siti web della Banca d’Italia e del QFinLab.

