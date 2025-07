Bankitalia, innovazione tech inarrestabile, serve euro digitale

agenzia

Vice dg Scotti, le regole non bastano occorrono strumenti sicuri

ROMA, 24 LUG – “L’innovazione nei sistemi finanziari e nei pagamenti è un processo inarrestabile” e le “sole regole non bastano” ma serve “una risposta sistemica” con “strumenti di pagamento digitali sicuri, efficienti e accessibili” come appunto offre “il progetto dell’euro digitale. Lo afferma la vice dg della Banca d’Italia Chiara Scotti in audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativi dove ripercorre i punti salienti del progetto dell’euro digitale e delle sue tappe in vista della decisione da parte della Bce per fine 2025. Scotti ricorda come sul fronte dell’innovazione finanziaria “l’azione della Banca d’Italia persegue alcune priorità strategiche. Operiamo al fine di agevolare un’innovazione capace di produrre benefici per operatori e clientela, scoraggiando l’assunzione eccessiva di rischi in assenza di adeguati presidi. Alcuni progetti in corso sono fondamentali per garantire la sostenibilità attuale e prospettica del sistema finanziario e degli operatori che con esso interagiscono. Sono cruciali anche per salvaguardare la nostra autonomia strategica e operativa, in un contesto mutevole e caratterizzato da incertezza.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA