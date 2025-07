Bankitalia, la transizione non gravi solo su bilanci dei Paesi

agenzia

Necessari investimenti fino a 558 miliardi di euro all'anno

ROMA, 16 LUG – Gli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 sono tra i 403 e i 558 miliardi di euro all’anno. Sono le stime riportate da un documento della Bce e citate dal capo del servizio struttura economica della Banca d’Italia, Roberto Torrini, in un’audizione alla X commissione della Camera sul Patto per l’industria pulita della Commissione europea. “Non è possibile che il programma di transizione e le iniziative attuative possano gravare solo sui bilanci pubblici dei singoli paesi”, afferma Torrini. Innanzitutto, spiega, per “la necessità di rispettare le compatibilità finanziarie e le marcate differenze nello spazio di bilancio a disposizione dei vari paesi” che potrebbe determinare effetti distorsivi sulla concorrenza. In secondo luogo, perché i ritorni degli investimenti nella transizione verde non vanno a beneficio esclusivo del singolo paese. In fine perché il “fabbisogno di finanziamento è così elevato da non poter ricadere integralmente sui bilanci pubblici” ed è indispendabile il coinvolgimento del settore privato.

