Bankitalia rinnova il sito, più spazio a pubblico non esperti

agenzia

Nuove funzioni e maggiore accessibilità

ROMA, 16 GIU – Un sito più fruibile dagli smartphone e maggiormente aperto anche agli utenti meno esperti, con un occhio ai giovani, salvagurdando le tradizionai funzioni istituzionali e di ricerca economica e statistica. La Banca d’Italia, dopo 11 anni, manda in pensione la versione del suo sito web che, come ha sottolineato alla presentazione la vice dg Chiara Scotti “ha assolto bene le sue funzioni” raggiungendo buoni numeri rispetto a quelli degli altri siti delle banche centrali. Il nuovo sito rafforza i già elevati standard di accessibilità e usabilità, sottolinea la Banca e prevede, fra l’altro, l’introduzione anche del formato html per le prossime pubblicazioni. Fra le novità una sezione dedicata ai podcast prodotti dalla banca e maggiore visibilità al patrimonio artistico e culturale dell’istituto centrale. Rinnovato per l’occasione anche il sito sull’educazione finanziaria con una migliore navigazione e l’inserimento di nuovi strumenti valorizzando i contenuti presenti e consentendo così una maggiore divulgazione.

