Bankitalia, risale richiesta prestiti imprese e mutui

Nel quarto trimestre 2024

ROMA, 28 GEN – Nel quarto trimestre del 2024 per la prima volta dal terzo trimestre del 2022, la domanda di prestiti da parte delle imprese è aumentata, “riflettendo il maggiore fabbisogno di finanziamenti per investimenti fissi, scorte e capitale circolante, nonché il più basso livello dei tassi di interesse. La richiesta di prestiti da parte delle famiglie per l’acquisto di abitazioni ha registrato un nuovo marcato incremento; per il credito al consumo l’aumento è stato più moderato”. E’ quanto emerge dall’ultima indagine sul credito bancario nell’area dell’euro di Bankitalia. Nell’ultimo trimestre del 2024, si osserva, “i criteri di offerta sui prestiti alle imprese sono stati lievemente allentati: l’effetto positivo della pressione concorrenziale e della maggiore tolleranza del rischio ha più che compensato l’impatto negativo della maggiore percezione del rischio”. “Nel trimestre in corso, stima Bankitalia, la domanda di prestiti di imprese e famiglie crescerebbe in tutti i comparti”.

