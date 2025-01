Bankitalia, scende ancora tasso sui mutui, a novembre al 3,71%

agenzia

Il Taeg sul credito al consumo si è collocato al 10,24%

ROMA, 13 GEN – Scendono ancora i tassi sui mutui. A novembre i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, Taeg) si sono collocati al 3,71% dal 3,74 di ottobre. Lo rende noto Bankitalia nelle statistiche su Banche e moneta. La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 7 per cento (come nel mese precedente). Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,24% dal 10,42 del mese precedente.

