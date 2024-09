Bankitalia,il 16 conferenza G7-Aie su transizione energetica

agenzia

Fra gli interventi anche quello del governatore Panetta

ROMA, 12 SET – Le implicazioni economiche della transizione energetica in Europa saranno al centro della conferenza G7-Aie che si terrà lunedì 16 in Banca d’Italia dal titolo ‘Ensuring an Orderly Energy Transition”. Fra gli interventi è previsto anche quello del governatore Fabio Panetta, il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti e Mary Burce Warlick, Deputy Executive Director dell’Aie ed esperti del comparto che discuteranno, fra l’altro, come garantire i consumatori, supportare la produzione di energia pulita e diversificare le catene di fornitura.

