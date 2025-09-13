Baps lancia un piano da 200 milioni: nuova valutazione azioni, dividendi e buy-back per crescere insieme ai soci

mondo bancario

Un piano innovativo che rafforza il legame con i soci e punta a uno sviluppo sostenibile nel Sud

L’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Baps ha approvato il piano di capital management 2025-26, un’operazione articolata su quattro direttrici integrate e strategiche. In primo luogo, è stata prevista la rideterminazione del prezzo di riferimento delle azioni Baps, che passa da 12,10 a 18,50 euro, con l’avvio di un nuovo periodo di osservazione su Vorvel.

Il piano prevede inoltre un programma di distribuzione di dividendi straordinari per un totale di 10 milioni di euro, distribuiti in due tranche nel biennio 2025-26, e un programma di buy-back predeterminato, anch’esso da 10 milioni nel biennio. Infine, è stato deciso l’ampliamento del programma soci “Radici”, con un potenziamento dei benefici bancari, extra-bancari e iniziative di caring dedicate.

L’operazione, realizzata interamente con risorse interne, attiva un valore complessivo di circa 200 milioni di euro, configurandosi come un intervento organico senza precedenti nel panorama delle banche popolari italiane.

Il presidente del CdA, Arturo Schininà, ha sottolineato l’importanza dell’assemblea: «La partecipazione record e l’adesione integrale dei soci confermano il forte senso di appartenenza e la fiducia nel percorso intrapreso. Con questa operazione di capital management allineiamo il valore reale della banca a quello riconosciuto dal mercato, proseguendo in un percorso virtuoso di solidità e crescita sostenibile».

Saverio Continella