Baroni (Confindustria): Bene Ddl Pmi, migliorarlo in Parlamento

agenzia

'Proposte misure al Mimit, pronti a un tavolo di consultazione'

ROMA, 26 FEB – “In questa fase di forte calo della produzione industriale e con uno scenario internazionale così complesso”, rileva il presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni, “il disegno di Legge sulle Pmi rappresenta uno strumento di competitività importante che attendevamo da anni e che auspichiamo possa davvero diventare a cadenza annuale”. Ma, intervenendo all’assemblea del comitato Piccola Industria di Unindustria (industriali del Lazio), avverte: “Ora però non dobbiamo abbassare la guardia sull’iter parlamentare perché potrebbe essere migliorato lavorando sulle agevolazioni per la messa in sicurezza nei confronti delle calamità naturali, sui voucher per i temporary manager e sulle agevolazioni per le certificazioni di qualità”. “Il Ddl contiene delle misure positive come le agevolazioni fiscali per le Reti di impresa, le semplificazioni e il coordinamento previsto sulle norme in materia di startup, incubatori e Pmi innovative”, dice Baroni: quanto ai correttivi auspicati “queste misure sono state già proposte da Confindustria al Mimit e siamo a disposizione – indica il leader della Piccola Industria – per avviare il tavolo di consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle pmi”.

