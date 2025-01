Barry Callebaut, picchetto dei lavoratori davanti alla fabbrica

agenzia

Oggi tavolo a Torino: "Risposte o stop alla produzione"

VERBANIA, 20 GEN – Alcune decine di persone si sono radunate davanti ai cancelli dello stabilimento di Barry Callebaut a Verbania Intra, di cui è stata annunciata la chiusura entro metà anno e i cui lavoratori oggi scioperano contro la recente decisione dell’azienda di posticipare l’apertura della procedura di licenziamento collettivo e di assumere tre lavoratori interinali. “Siamo qua dopo l’ennesimo schiaffo per manifestare, perché dopo quattro mesi dall’annuncio della chiusura non sappiamo ancora di che morte moriremo – ha detto Giuseppe Daniele, ex rsu che da 28 anni lavora nella fabbrica di cioccolato di Intra. – Non lo meritiamo, perché i dipendenti ci hanno sempre messo la faccia e son sempre venuti a lavorare. L’azienda pensa solo al vile denaro”. Oggi, alle 13 a Torino, è convocato il tavolo per discutere della crisi. “Se ci sarà un’apertura al dialogo bene, altrimenti da qua non uscirà più un chilo di cioccolato finché l’azienda non comincerà a dare risposte” ha aggiunto. Per Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania, “le ultime scelte dell’azienda sono certamente provocatorie, non hanno alcuna logica nella fase delle trattative e sono inaccettabili”.

