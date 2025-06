Bashar Alawadhi (Q8), investiamo in infrastrutture resilienti

agenzia

Con tecnologie intelligenti, flessibili e a basse emissioni

ROMA, 04 GIU – “La resilienza delle infrastrutture non è un’opzione, ma una necessità strategica. Gli investimenti in tecnologie intelligenti, flessibili e a basse emissioni, rendono le infrastrutture una vera e propria piattaforma dinamica, in grado di evolversi garantendo continuità operativa”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Q8 Bashar Alawadhi, al convegno ‘Industria 5.0 e resilienza delle strutture logistiche strategiche’ dove ha il gruppo sottolineato l’impegno per la resilienza industriale dell’Italia, con una visione fondata su tecnologie abilitanti, responsabilità sistemica e sostenibilità concreta. “Le nostre infrastrutture – tra cui raffinerie, bioraffinerie, impianti di stoccaggio, reti elettriche, oleodotti e corridoi logistici – devono rispecchiare questo nuovo paradigma”, ha aggiunto Bashar Alawadhi . “Devono: resistere agli shock sistemici e alle interruzioni, adattarsi a eventi climatici sempre più frequenti e intensi, sostenere attivamente economie locali e circolari che mettano al centro la responsabilità ambientale e l’equità sociale”. Ciò richiede, secondo l’amministratore delegato, “investimenti in tecnologie intelligenti, flessibili e a basse emissioni, nonché un allineamento della trasformazione digitale con tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite – inclusivo dell’Obiettivo 8 – che promuove una crescita economica inclusiva e sostenibile, l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti”.

