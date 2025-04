BasicNet, assemblea nomina a.d Lorenzo e Alessandro Boglione

agenzia

Prendono il posto di Federico Trono, che lascia dopo due mandati

MILANO, 17 APR – L’assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A., che ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di un dividendo di 7,5 milioni di euro, ha nominato Lorenzo e Alessandro Boglione, figli del presidente Marco, amministratori delegati della società quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE Italia Small Cap e proprietaria tra gli altri dei marchi Kappa, Robe di Kappa e Jesus Jeans e Sebago. “Con la giornata di oggi si conclude con grande successo il ciclo di due mandati di Federico Trono come Amministratore Delegato – commenta il presidente Marco Boglione -. Il suo contributo è stato fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro gruppo, nonché strategico nel garantire una solida transizione operativa ai due nuovi Amministratori. A Federico Trono va il nostro più sentito ringraziamento, certo che proseguirà a offrire un apporto prezioso attraverso gli incarichi strategici che continuerà a ricoprire all’interno del gruppo. Auguro a tutti un buon lavoro”. L’assemblea ha anche nominato per tre esercizi il Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte, oltre a Marco, Alessandro e Lorenzo Boglione, Maria Boglione, Veerle Bouckaert, Piera Braja, consigliere indipendente, Paola Bruschi, Cristiano Fiorio, consigliere indipendente, Monica Gamberoni, Marco Enrico (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili), Daniela Ovazza (vicepresidente non esecutivo), Carlo Pavesio, Federico Trono e Francesco Calvo. Presidente del nuovo Collegio sindacale è Ugo Palumbo; Alberto Pession e Gianna Luzzati sono sindaci effettivi, Simonetta Mattei e Riccardo Garbagnati supplenti.

