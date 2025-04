BasicNet, Lorenzo e Alessandro Boglione amministratori delegati

agenzia

Alla guida la nuova generazione, lascia Trono dopo due mandati

TORINO, 17 APR – Lorenzo e Alessandro Boglione sono i nuovi amministratori delegati di BasicNet, società che controlla i marchi Superga, Robe di Kappa, K-Way e Sebago. Sostituiscono Federico Trono che lascia l’incarico dopo due mandati. Lo ha deliberato il nuovo consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea degli azionisti. Presidente della società è Marco Boglione, vicepresidente non esecutivo Daniela Ovazza. L’assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e il dividendo di 0,16 euro per azione per 7,5 milioni di euro complessivi. E’ stato anche autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie. “Con la giornata di oggi si conclude con grande successo il ciclo di due mandati di Federico Trono come amministratore delegato. Il suo contributo è stato fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro gruppo, nonché strategico nel garantire una solida transizione operativa ai due nuovi amministratori” commenta Marco Boglione, presidente e fondatore di BasicNet.

