Bbva chiude il semestre con l’utile netto a 5,45 miliardi

Vede un risultato netto cumulativo di 48 miliardi al 2028

MILANO, 31 LUG – Bbva chiude il semestre con un utile netto di 5,45 miliardi di euro, in crescita del 31% rispetto all’anno precedente, “consolidando la tendenza di crescita degli ultimi anni”, spiega la banca. Nel secondo trimestre 2025, l’utile netto si è attestato a 2,75 miliardi di euro, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Nel semestre il margine di interesse netto ha raggiunto 12,6 miliardi di euro, in crescita del 10% su base annua, grazie alla significativa attività in Spagna e Messico (+6,3% e +11,7%, rispettivamente). Le commissioni nette sono cresciute del 18% su base annua, raggiungendo i 4 miliardi di euro, trainate principalmente dai pagamenti e dalla gestione patrimoniale. La somma degli interessi netti e delle commissioni, che rappresentano i ricavi principali dell’attività bancaria, è aumentata del 12%, raggiungendo i 16,6 miliardi di euro. Il gruppo prevede un utile netto cumulativo di 48 miliardi di euro al 2028. Questo porterà a generare 36 miliardi di euro di “capitale di altissima qualità disponibile per la distribuzione agli azionisti”. Bbva sta “vivendo uno dei momenti migliori della sua storia. Siamo una delle banche più redditizie d’Europa, con il miglior profilo di crescita, con franchising davvero leader nei nostri mercati principali e ottime prospettive per il futuro”, afferma il presidente e amministratore delegato Onur Genc.

