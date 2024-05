Bbva formalizza Opa ostile su Banca Sabadell ad autority mercato

agenzia

In una richiesta formalizzata alla Cnmv a chiusura quotazioni

MADRID, 24 MAG – Il gruppo bancario Bbva ha formalizzato oggi l’offerta pubblica di acquisizione (Opa) nei confronti della Banca Sabadell in una richiesta di autorizzazione inviata alla Commissione Nazionale Mercato Valori (Cnmv) in chiusura delle quotazioni a Madrid. L’offerta è alle stesse condizioni di quella annunciata lo scorso 9 maggio e prevede lo scambio di un’azione dell’ente risultante dalla fusione per ogni 4,38 titoli della Banca Sabadell. L’autorizzazione della Cnmv è uno dei passaggi cui deve sottoporsi il Bbva per poter lanciare l’Opa, che dovrà poi ricevere il via libera anche dalla Banca centrale europea. La settimana scorsa il ministro spagnolo di Economia, Carlos Cuerpo, aveva espresso il parere contrario del governo all’operazione, contro la quale si è pronunciato il Cda della Banca Sabadell.

