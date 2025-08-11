Bbva mantiene sul tavolo l’opa per Sabadell

agenzia

Piani confermati anche dopo la vendita della filiale Tsb

MADRID, 11 AGO – Bbva non rinuncia al tentativo di acquisto di Sabadell: il gruppo basco manterrà sul tavolo l’offerta lanciata a maggio 2024, anche dopo la decisione della banca catalana di vendere la propria filiale britannica Tsb a Santander. È quanto si legge in una comunicazione ufficiale alla Consob spagnola, la Cnmv. “Una volta analizzati gli accordi adottati e tenendo in conto le informazioni disponibili, Bbva ha deciso di non desistere dall’offerta per questo motivo e, pertanto, la stessa rimane vigente in conformità alla normativa applicabile”, recita il comunicato. L’offerta pubblica d’acquisto lanciata dal gruppo basco è anche soggetta a condizioni imposte dal governo spagnolo.

