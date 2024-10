Bcc Lombardia in crescita, sostegno a imprese e famiglie

agenzia

Nel semestre 36 miliardi raccolta diretta e 24 miliardi impieghi

FIRENZE, 18 OTT – Le Bcc della Lombardia confermano il ruolo di sostegno all’economia reale e alle comunità. Nei primi sei mesi dell’anno le 27 Banche di Credito Cooperativo presenti a livello regionale, confermano un “buon posizionamento di mercato, mostrando in una tendenza migliore rispetto al settore”. E’ quanto emerge dai dati forniti in occasione dell’annuale convegno di studi della Federazione Lombarda delle Bcc in corso a Firenze. La raccolta diretta si assesta attorno ai 36,2 miliardi (+6%, a fronte del +5,2% dell’industria bancaria), cui si aggiungono più di 13 miliardi di raccolta indiretta (dato in crescita a marzo del 26%, contro il +16% del comparto). Il trend dei finanziamenti a favore di imprese e famiglie è in linea con i dodici mesi precedenti e vede 24,4 miliardi di impeghi. I finanziamenti alle famiglie consumatrici lombarde superano i 9 miliardi di euro e presentano un incremento su base d’anno più significativo di quello del sistema bancario complessivo (+1,7% contro -0,6%); al settore produttivo del territorio lombardo le Bcc hanno erogato impieghi per circa il 14,4 miliardi di euro. In relazione alle forme tecniche del credito i mutui lordi erogati superano a marzo 2024 i 20 miliardi di euro. Una parte importante dei finanziamenti va a micro e piccole imprese: il 21,5% del totale (contro l’10,3% dell’industria bancaria). Migliorata ulteriormente la qualità del credito, con la riduzione delle esposizioni deteriorate e di aumento dei tassi di copertura: in diminuzione le sofferenze (-18,1% rispetto all’anno precedente, contro il -2,4% dell’industria bancaria), con un rapporto sofferenze impieghi dello 1,3% (rispetto al 1,4% dell’industria bancaria).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA