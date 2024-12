Bcc Roma, nella Capitale impieghi e raccolta in crescita

agenzia

Quasi 300 mila euro in beneficienza

ROMA, 06 DIC – Impieghi a quota 5 miliardi (+2,4% rispetto all’anno precedente) e una raccolta che ammonta a 8,2 miliardi di euro (+11,3%) oltre a quasi 300mila euro donati in beneficienza. Questi alcuni dei risultati della Bcc Roma nella Capitale al 30 settembre 2024, “numeri che confermano un rapporto profondo e costruttivo con le comunità locali” rileva l’istituto di credito cooperativo. Altrettanto importante, sottolinea una nota, è stata l’attività portata avanti nell’ultimo anno dai Comitati Locali dei Soci BCC Roma operanti nella Capitale. In totale i Comitati hanno riconosciuto quasi 600mila euro a fondo perduto, dei quali 293mila euro sono stati donati per attività di beneficenza a parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale e circa 286mila sono stati invece erogati per eventi di promozione sul territorio. “Stiamo concludendo un 2024 importante – ha detto il Presidente Maurizio Longhi – con traguardi significativi sul piano dei risultati gestionali e con una solidità patrimoniale non solo confermata, ma ulteriormente rafforzata. Il viaggio della Banca continua, così come il nostro impegno al servizio di famiglie e piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dei territori nei quali operiamo”. Come ha spiegato il direttore Generale Gilberto Cesandri, la banca vanta inoltre 1 miliardo e 250 milioni di fondi propri e un Cet1 pari al 24,9%, largamente superiore ai requisiti prudenziali richiesti.

