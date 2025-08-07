Bce, a ottobre riunione consiglio direttivo sarà a Firenze

agenzia

Lo segnala la Banca d'Italia

ROMA, 07 AGO – Si terrà a Firenze, dal 29 al 30 ottobre, la riunione di politica monetaria del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. E’ quanto segnala la Banca d’Italia sul suo sito. “La conferenza stampa, al termine della riunione, alla presenza del Presidente e Vice Presidente della Bce e del Governatore della Banca centrale ospitante, si terrà il 30 ottobre e sarà in formato ibrido (presenza e streaming sul sito della Bce)”, spiega Via Nazionale.

