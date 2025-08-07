agenzia
Bce, a ottobre riunione consiglio direttivo sarà a Firenze
Lo segnala la Banca d'Italia
ROMA, 07 AGO – Si terrà a Firenze, dal 29 al 30 ottobre, la riunione di politica monetaria del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. E’ quanto segnala la Banca d’Italia sul suo sito. “La conferenza stampa, al termine della riunione, alla presenza del Presidente e Vice Presidente della Bce e del Governatore della Banca centrale ospitante, si terrà il 30 ottobre e sarà in formato ibrido (presenza e streaming sul sito della Bce)”, spiega Via Nazionale.
