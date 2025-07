Bce, al via concorso per i grafici delle banconote in euro

agenzia

Dovranno disegnare su temi 'Cultura europea' e 'Fiumi e uccelli'

ROMA, 15 LUG – Prosegue il processo di progettazione delle nuove banconote in euro: dopo aver scelto i temi, “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, la Banca centrale europea ha ora indetto un concorso pubblico per il disegno dei nuovi biglietti europei. Il concorso per i grafici è aperto a tutti i residenti nell’Unione europea. Dopo una prima fase di selezione in base a curricula a qualifiche, i canditati selezionati dovranno presentare i loro progetti. La giuria del concorso, composta da esperti indipendenti, valuterà le proposte e ne selezionerà fino a cinque per tema. “L’euro è più che una moneta: simboleggia l’unità e la diversità dell’Europa. Con questo concorso invitiamo i grafici di tutta Europa a plasmare il futuro delle nostre banconote in modo da riflettere la nostra identità culturale condivisa e il nostro patrimonio naturale”, ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde. Una volta terminato il concorso, il pubblico avrà la possibilità di pronunciarsi sui disegni selezionati. Il Consiglio direttivo dovrebbe quindi adottare una decisione definitiva entro la fine del 2026. Le banconote saranno pronte per essere immesse in circolazione alcuni anni dopo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA