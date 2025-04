Bce, Lagarde incontra alto ufficiale della banca centrale cinese

agenzia

Il faccia a faccia dopo la nuova svalutazione dello yuan

ROMA, 09 APR – Christine Lagarde, la presidente della Bce, ha ricevuto oggi nella sede dell’istituto a Francoforte un alto funzionario della banca centrale cinese. “E’ stato un piacere ricevere Zhou Yu, direttore generale del dipartimento Affari internazionali della Banca popolare di Cina”, scrive Lagarde su un suo account social. Lagarde ha descritto l’incontro come “un meeting regolare parte del dialogo in corso fra le nostre istituzioni”. Tuttavia l’occasione arriva in un momento di tensioni elevate sui mercati finanziari per i dazi di Trump. Stamani la banca centrale cinese ha abbassato il taso di riferimento sullo yuan per il quinto giorno consecutivo dopo che le quotazioni negli scambi offshore sono crollate ai minimi dall’inizio delle negoziazioni nel 2010. Una svalutazione dello yuan, potenzialmente in grado di sterilizzare parzialmente i dazi di Trump ma con forti ripercussioni sui mercati, costituisce un campanello d’allarme per Washington.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA