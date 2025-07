Bce, l’euro digitale avrà una app e funzionerà anche offline

agenzia

L'uso all'estero rafforzerebbe ruolo internazionale valuta

ROMA, 16 LUG – L’euro digitale funzionerà tramite un’app sviluppata dalle banche centrali europee, oltre che tramite le applicazioni dei fornitori di servizi di pagamento che decidono di integrarlo nel loro pacchetto di soluzioni. E la Bce, che sta guidando il progetto, ha in mente un “accesso limitato” per i non residenti, anche se riconosce che “permettere alle imprese fuori dall’area euro di accettare pagamenti in euro digitale potrebbe rafforzare il ruolo dell’euro come valuta internazionale e sostenere gli scambi denominati in euro”. Lo si legge nel terzo ‘progress report’ sulla preparazione dell’euro digitale, una sintesi dei passi avanti fatti fra novembre 2024 e aprile 2025 per definire aspetti tecnici e quadro normativo relativi alla modernizzazione della valuta comune. “Alla luce delle attuali sfide geopolitiche ed economiche, salutiamo con favore un ritmo ambizioso per il lavoro legislativo” cui è subordinato il progetto dell’euro digitale, spiega in una nota il consigliere esecutivo Bce Piero Cipollone che presiede la Task force sull’euro digitale. Avendo in mente l’accessibilità a tutte le fasce della popolazione, la Bce sta sviluppando una app per i pagamenti “che darà agli europei una soluzione “paneuropea senza soluzione di continuità per i pagamenti sia online che offline, dando priorità alla facilità d’uso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA