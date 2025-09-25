Bce, nessun impegno sulla direzione dei tassi

agenzia

Rischi in entrambe le direzioni, si deciderà di volta in volta

ROMA, 25 SET – La Bce “non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi” e “seguirà un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione”. Lo si legge bollettino economico, secondo cui i rischi per la crescita economica, in precedenza orientati al ribasso, ora “sono divenuti più equilibrati”: l’accordo con gli Usa sui dazi ha “ridotto l’incertezza” e gli investimenti per difesa e infrastrutture posso dare slancio alla crescita, ma dall’altro lato “un nuovo peggioramento delle relazioni commerciali potrebbe ulteriormente frenare le esportazioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA