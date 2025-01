Bdm Banca e Sace supportano Vetrerie Meridionali

agenzia

Finanziamento per crescita produttiva

ROMA, 24 GEN – BdM Banca sostiene il programma di investimenti orientato all’ampliamento della capacità produttiva e alla riduzione della carbon footprint di Vetrerie Meridionali, azienda con sede a Castellana Grotte in provincia di Bari, mediante un finanziamento di 10 milioni di euro della durata di dieci anni, assistito al 70% dalla garanzia Futuro di Sace. Lo si legge in una nota che ricorda come,nata nel 1963, Vetrerie Meridionali conta oggi oltre 225 dipendenti ed è un attore di rilievo a livello regionale e nazionale nel settore della produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande (il cosiddetto “vetro cavo”), come bottiglie per vino, spumanti, olio, aceto, sughi pronti, passate di pomodoro, succhi di frutta, aperitivi monodose, acque minerali e “soft drinks”. Grazie all’operazione l’azienda potrà completare un importante programma d’investimento con focus ambientale, iniziato con il progetto del forno Virgo, prima applicazione industriale del progetto “SUgar” finanziato dall’UE. Le fasi successive del programma, finanziate da BdM Banca, prevedono la realizzazione di una serie di progetti collegati all’intervento iniziale e finalizzati alla riduzione dei consumi e delle emissioni, nonché all’adeguamento tecnologico di impianti e macchinari diretto a migliorare il riciclo del vetro ed il livello qualitativo della produzione. “Per una banca vicina alle imprese del territorio come la nostra, è importante sostenere le eccellenze del Mezzogiorno”, ha commentato Cristiano Carrus, amministratore delegato di BdM Banca. “Per questo riteniamo particolarmente significativa la partnership con Vetrerie Meridionali, un’azienda che, sebbene operi in un settore considerato tradizionale, è capace di innovarsi realizzando programmi di sviluppo tecnologicamente all’avanguardia e attenti alla sostenibilità ambientale”.

