BdM Banca rinnova adesione a fondo turismo sostenibile

Istituto gruppo Mediocredito sostiene imprese del settore

ROMA, 15 LUG – BdM Banca, (gruppo Mediocredito Centrale) rinnova l’adesione al Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo, la misura promossa dal Ministero del Turismo nell’ambito del Pnrr. L’iniziativa si rivolge ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici che possono richiedere a BdM Banca il finanziamento per accedere alle agevolazioni messe a disposizione dal bando. La delibera bancaria deve essere allegata dall’impresa alla domanda di agevolazione da presentare entro il 31 luglio attraverso la procedura informatica del gestore Invitalia. Con un ammontare compreso tra i 500 mila e i 10 milioni di euro, gli investimenti devono essere finalizzati al miglioramento dei servizi di ospitalità e al potenziamento delle strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Almeno il 50% delle risorse è riservata agli investimenti di riqualificazione energetica, mentre una quota di almeno il 40% è destinata a interventi realizzati nelle regioni del Mezzogiorno. La durata del finanziamento bancario (tra 4 e 15 anni, compresi 3 anni di preammortamento) e il suo importo devono essere uguali a quelli del finanziamento a tasso agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti previsto dal bando congiuntamente a un contributo diretto alla spesa fino a un massimo del 35% dell’investimento agevolabile. La somma del contributo e dei due finanziamenti non può superare il 100% dell’investimento ammissibile.

