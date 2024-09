Bei e Natixis Cib finanziano impianto eolico in Sicilia

agenzia

Libeccio realizzerà il nuovo impianto a Mazara del Vallo

MILANO, 16 SET – Un impianto eolico a Mazara del Vallo in grado di coprire il fabbisogno energetico annuo di oltre 56mila famiglie italiane è il progetto di Libeccio, società di progetto detenuta da Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative e da Byom, e che verrà finanziato con 97 milioni da Banca Europea per gli Investimenti e Natixis Corporate & Investment Banking. Operativa entro il 2026, la nuova struttura avrà una capacità installata di 44,80 MW, mentre il finanziamento contribuirò al rifinanziamento dell’indebitamento residuo di Libeccio per l’impianto eolico esistente, che ha una capacità installata di 24 MW e si trova sempre a Mazara del Vallo. L’operazione sostiene gli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo e di REPowerEU, che la Bei si è impegnata a finanziare con 45 miliardi di euro aggiuntivi entro il 2027. Inoltre, la Bei stima che oltre 270 posti di lavoro verranno creati durante l’implementazione del progetto. “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto che rappresenta da un lato il consolidamento della partnership di lungo termine con il Gruppo Fera e dall’altro la testimonianza, attraverso il coinvolgimento di istituti finanziari di primario standing internazionale, della validità del nostro progetto in coerenza con gli obiettivi della transizione energetica e della sostenibilità ambientale” ha dichiarato Massimiliano Salvi, ceo di Byom e presidente di Libeccio.

