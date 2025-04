Bei, ‘oltre 100 miliardi green bond, primo emittente al mondo’

agenzia

Nel 2024 il 57% attività della Bei per sostenibilità ambientale

MILANO, 16 APR – “Ad agosto 2024 la Bei ha superato 100 miliardi di euro di emissioni in green bond, confermandosi il più grande emittente a livello mondiale. Le nostre obbligazioni green sono state emesse in 30 valute” e “solo nel 2024 il 57% delle attività del gruppo Bei è dedicato all’azione climatica e alla sostenibilità ambientale, con oltre 50 miliardi di progetti green di cui 31 per la transizione e la sicurezza energetica”. Lo dice Gemma Feliciani, direttrice istituzioni finanziarie della Banca europea per gli investimenti (Bei), intervenendo alla seconda giornata del Salone del Risparmio in corso a Milano. “Questi numeri – spiega – rispecchiano l’impegno profondo messo in questo settore: la transizione verde è un elemento strategico per noi, per la competitività europea, che impatta l’autonomia strategica dell’Ue. Il nostro obiettivo è ridurre la dipendenza dai combustibili fossili”. Il futuro sostenibile “a nostro avviso non è un lusso, ma è una necessità” e la buona notizia è che abbiamo gli strumenti tecnologici, finanziari e normativi per poterlo costruire. Da questa sfida non è più possibile tornare indietro”, continua Feliciani ricordando che nel 2024 dalla Bei sono stati finanziati con 5,7 miliardi di euro progetti green, di cui 3,75 miliardi per il piano REPowerEU. “Questi progetti garantiscono energia per 1,2 milioni di famiglie e l’ammodernamento di 17.000 chilometri di rete elettrica. Questi interventi non solo rafforzano le autonomie energetiche, ma contribuiscono anche a ridurre il costo delle bollette, che in Italia è ancora superiore al 40% della media europea”, conclude Feliciani.

