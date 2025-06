Bei porta a 100 miliardi i finanziamenti 2025, sprint difesa

agenzia

Lancia TechEu, finanziamento dell'innovazione con 70 miliardi

ROMA, 20 GIU – Il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ha approvato un aumento al tetto dei finanziamenti previsti nel 2025 alla cifra record di 100 miliardi, rispetto ai 95 stimati a inizio anno, soprattutto per aumentare gli investimenti in sicurezza e difesa. La Bei finanzierà tra l’altro la costruzione di una nuova base militare in Lituania destinata alla brigata tedesca della Bundeswehr, nell’ambito della cooperazione Nato. E lancia TechEu, programma di finanziamento dell’innovazione, con 70 miliardi tra equity, prestiti e garanzie nel triennio 2025-2027, tecnologie strategiche come l’intelligenza artificiale.

