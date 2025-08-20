Bellini nuovo ceo della Maison Valentino

agenzia

Rachid: 'Acceleriamo la traiettoria'

MILANO, 20 AGO – La Maison Valentino ha nominato Riccardo Bellini come ceo dal 1 settembre, al posto di Jacopo Venturini che si è dimesso lo scorso 14 agosto. “Con la nomina di Riccardo, stiamo accelerando la traiettoria di Valentino. Conosco la sua vasta esperienza nel settore del lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership che, insieme alla potente visione creativa di Alessandro Michele, porteranno avanti la Maison e amplificheranno la sua identità unica” ha dichiarato Rachid Mohamed Rachid, Presidente di Valentino in una nota su Linkedin. “Sono onorato di entrare a far parte di Valentino, una maison iconica che unisce un patrimonio e un artigianato straordinari a una voce creativa unica. Non vedo l’ora di lavorare con Alessandro Michele e gli eccezionali team di Valentino per celebrare i valori intramontabili della Maison e scrivere il suo prossimo capitolo” ha dichiarato Bellini. Bellini ha ricoperto in precedenza il ruolo di ceo di Maison Margiela e Chloé, oltre a ruoli dirigenziali senior nel settore commerciale e marketing presso Diesel e Procter & Gamble. Più recentemente, è stato amministratore delegato del fondo qatarino Mayhoola che detiene il 70% della casa di moda romana.

