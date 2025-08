Bene le banche in Borsa dopo i conti, Mps +3%

agenzia

Forti Bper e Banco Bpm. Sale anche Mediobanca, positiva Generali

MILANO, 06 AGO – Discreta corrente di acquisti in Piazza Affari sulle banche che hanno pubblicato la semestrale. La migliore è Mps che è cresciuta fino al 3% a un massimo di giornata di 7,76 euro, con Bper in scia che sale del 2,6% a quota 8,56. Bene anche il Banco Bpm (+1,8% a 11,23) e Mediobanca, che non ha reso noto i conti ma che cresce di due punti percentuali a 20,2 euro con gli operatori che guardano anche alle offerte incrociate nel settore finanziario. Più calma Generali, che sale dello 0,9% con l’indice Ftse Mib di Milano in rialzo dello 0,6%.

