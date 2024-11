Benetton: discontinuità Edizione diventa case history ad Harvard

agenzia

Ateneo Usa ha studiato evoluzione guidata da Alessandro Benetton

TREVISO, 12 NOV – La “discontinuità” impressa ad Edizione e alle principali società del gruppo Benetton è diventata materia di studio ad Harvard. La prestigiosa Università americana ha svolto infatti uno studio accurato sul turnaround effettuato in Edizione negli ultimi tre anni, a seguito del processo di forte discontinuità impresso dal presidente Alessandro Benetton. E’ stato lo stesso imprenditore trevigiano a diffondere la notizia in un’intervista dall’emittente Rtl. L’analisi è stata effettuata da un pool di docenti e ricercatori di Harvard che, con una serie di visite e interviste realizzate sul campo, hanno studiato per oltre sei mesi l’evoluzione del gruppo Edizione, dal punto di vista del business e della cultura aziendale, attraverso una focalizzazione su innovazione tecnologica e sostenibilità. Il contenuto accademico dello studio, una vera e propria “case history”, è destinato a rimanere riservato; sarà utilizzato dall’università americana nell’ambito delle proprie attività di docenza. Si sa comunque che, oltre alla holding , la ricerca ha riguardato la trasformazione degli ultimi tre anni delle principali realtà del Gruppo, oggetto di un percorso di forte discontinuità, impresso da Alessandro Benetton.

