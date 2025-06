Benzina, lieve assestamento al rialzo, verde self a 1,756 euro

agenzia

Quotidiano Energia, prezzo medio diesel a 1,688 euro al litro

ROMA, 26 GIU – In lieve assestamento all’insù le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in aumento sul diesel e in leggero calo sulla benzina. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 25 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,756 euro/litro (1,755 la rilevazione del 24 giugno), con le compagnie tra 1,754 e 1,774 euro/litro (no logo 1,742). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,688 euro/litro (rispetto a 1,686), con i diversi marchi tra 1,682 e 1,702 euro/litro (no logo 1,681). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,896 euro/litro (1,894 il valore del 24 giugno), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,841 e 1,962 euro/litro (no logo 1,800). La media del diesel servito è 1,829 euro/litro (contro 1,825), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,770 e 1,896 euro/litro (no logo 1,739). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,717 e 0,735 euro/litro (no logo 0,701). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,450 a 1,524 euro/kg (no logo 1,434).

