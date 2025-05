Bernini, ‘attiriamo persone da fuori, il contrario di Trump’

agenzia

"Ricerca, università e formazione non devono avere confini"

TRENTO, 24 MAG – “Abbiamo cercato di fare il contrario di quello che sta facendo Trump. Quello che abbiamo cercato di fare è stato attirare persone da fuori. Noi vogliamo attirare persone nel nostro Paese, perché secondo noi la ricerca, come l’università e la formazione, non devono avere confini, ma connessioni”. Lo ha detto la ministra per l’università e la ricerca Anna Maria Bernini al Festival dell’Economia di Trento, intervenendo nel panel “Finanziamenti internazionali, ricerca e università”. “In questi anni la nostra priorità è stata garantire libertà e cosmopolitismo per l’università, che non si chiama università a caso: deve essere libera la partecipazione e la manifestazione di qualsiasi pensiero. Con un unico invalicabile limite: no alla violenza”, ha aggiunto Bernini. Che ha parlato anche degli italiani che se ne vanno all’estero. “Avere tanti cervelli italiani che se ne vanno non è una buona cosa. Ma dobbiamo creare le condizioni perché ritornino, che significa fare grandi infrastrutture e creare cose che diano loro opportunità di studio, ricerca e lavoro qui”, ha detto la ministra, precisando che “adesso il saldo è altamente negativo e noi dobbiamo lavorare su questo. Quello che dobbiamo fare è cercare di portare studenti dell’esterno ancora più di oggi”, ha concluso Bernini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA