Big Science Market Bsbf, a Trieste già esauriti spazi espositivi

Attese centinaia di aziende

TRIESTE, 20 GIU – Un giro d’affari potenziale stimato attorno ai 10 miliardi di euro per i prossimi cinque anni, rappresentanze di una trentina di Paesi, oltre un migliaio di partecipanti e centinaia di imprese: è il biglietto da visita del Big Science Business Forum 2024 – il congresso che riunisce le principali infrastrutture di ricerca europee, incentrato sulla tecnologia, che ha l’obiettivo d’essere principale punto di incontro tra ricerca e l’industria – che si svolgerà dal 1 al 4 ottobre prossimi al Convention Center del Porto Vecchio a Trieste. Sotto il profilo delle adesioni, a oggi tutti gli spazi espositivi sono già stati occupati. I dati sono emersi nel corso di un webinar promosso da Confindustria, Confindustria FVG e BSBF in cui è stato ribadito che l’evento sarà un’opportunità per imprese e organizzazioni europee di essere coinvolte nei bandi e concorsi da miliardi di euro all’anno gestiti dalle Big Science Organizations (BSO) internazionali, secondo regole e procedure specifiche. Il programma prevede 6 plenarie, 16 parallele, B2B e B2C, meeting in presenza e via satellite e visite a infrastrutture in Italia e Slovenia. Per l’assessore regionale a Lavoro, Ricerca, Formazione, Istruzione, Università e Famiglia Alessia Rosolen, «BSBF potrà essere opportunità per la regione Fvg e l’Italia di connettersi ulteriormente con i Paesi dell’Europa Centro Orientale e aprirsi a nuovi rapporti con altri partners extra UE». Michele Da Col, Presidente della Piccola Industria FVG, ha parlato di “opportunità per intercettare nuove linee di business” considerando anche che Trieste è “sede di tantissimi organismi di eccellenza scientifica nazionali e internazionali, nei campi materiali, biomateriali, nanotecnologie, con attenzione a energia e scienze della vita». Paolo Acunzo, Direttore Big Science Business Forum 2024, ha ricordato che per l’Ue “la missione principale di Big Science Organizations è risolvere le sfide dell’umanità coinvolgendo molteplici istituzioni e diversi paesi per realizzare una impresa tecnologica a beneficio dell’intera umanità”.

