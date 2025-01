Bitpanda ottiene licenza Ue per cripto, ‘spinta a crescita’

agenzia

Autorizzazione rilasciata dalla Bafin tedesca

ROMA, 27 GEN – La piattaforma di criptovalute Bitpanda ottiene la licenza Ue MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), rilasciata dall’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin), aprendo così la strada per l’espansione dei servizi in tutta i Paesi europei. Come sottolinea una nota questo passo “rafforza la reputazione di Bitpanda come piattaforma di criptovalute più sicura e conforme, ma segna anche l’inizio di una nuova era per l’azienda”. Bitpanda ricorda di aver “registrato una crescita accelerata negli ultimi 12 mesi. Dalla sua fondazione nel 2014, la piattaforma di criptovalute è passata da 1 milione di utenti nel 2019 a 4 milioni nel 2023, raggiungendo 5 milioni nel giugno 2024 e 6 milioni nel dicembre 2024 – solo 6 mesi dopo. La MiCAR introduce un unico regime normativo per il settore delle criptovalute, consentendo a Bitpanda di operare con un’unica licenza in 27 Paesi. “Questo riduce la complessità e i costi e consente alla piattaforma di offrire l’intera gamma di prodotti leader del settore, che comprende servizi al dettaglio e istituzionali, in tutta l’Unione Europea” ha aggiunto Bitpanda.

