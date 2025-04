Bloomberg, ‘Unicredit appoggia la lista Caltagirone’

agenzia

Soci Generali al voto. Benetton astenuta valuta adesione opa Mps

MILANO, 24 APR – I soci di Generali sono chiamati al voto, per approvare il bilancio, la remunerazione e soprattutto il rinnovo del cda con la conferma dell’ad Philippe Donnet. UniCredit, secondo fonti dell’agenzia Bloomberg, avrebbe sciolto la riserva ieri durante un cda: “sosterrà la lista di amministratori presentata da Francesco Gaetano Caltagirone” scrive l’agenzia americana. Secondo la stampa italiana invece è probabile che Edizione (la holding dei Benetton) socia della compagnia triestina con il 4,8% circa si astenga mentre starebbe valutando di aderire all’opa di Mps su Mediobanca (di cui è azionista con il 2,2% circa. Contando sulla punta delle dita i voti a favore, la distanza tra la lista di maggioranza (presentata da Mediobanca) e quella di minoranza di Caltagirone si stringe e si può già ragionare sulla composizione del cda, con 9 posti dalla prima e tre, magari quattro per la seconda (se Assogestioni non dovesse superare il 5% dei voti a favore). Alle 9 si aprirà il confronto al Convention Center di Trieste ma si può già concludere che sono solo le prime battute di una partita più lunga.

