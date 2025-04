Blue Economy Magazine, la rivista dell’economia del mare

agenzia

Presentata al Senato l'iniziativa del Secolo XIX

ROMA, 02 APR – Un settimanale dedicato all’economia del mare in Italia. Si chiama “Blue Economy Magazine” la nuova pubblicazione di Blue Media, la società editrice del Secolo XIX di Genova, che è stata presentata oggi al Senato a Roma. Blue Economy Magazine vuole dare voce ad un settore economico che rappresenta il 10,2% del Pil italiano, ha un giro d’affari di oltre 47 miliardi di euro all’anno e dà lavoro a un milione di persone. Eppure, l’economia del mare raramente trova spazio nei media, e non rappresenta un argomento frequente nel dibattito pubblico italiano. Blue Economy Magazine vuole colmare questo vuoto. Composto da otto pagine (che diverranno presto 12), uscirà il lunedì insieme al Secolo XIX, oltre che in digitale (in quest’ultimo caso anche in inglese). L’economia del mare raccoglie i comparti più disparati: trasporti merci e passeggeri, crociere, pesca, porti, retroporti, logistica, turismo, energia, estrazioni minerarie. Di tutto questo parlerà il nuovo settimanale. Ma il progetto di Blue Media non riguarda solo il magazine. L’editore del Secolo XIX organizzerà nei prossimi anni, a partire da maggio, un roadshow nei 18 porti italiani, per discutere dei temi della blue economy. A ottobre di quest’anno lancerà la Shipping Week, ai Magazzini del Cotone di Genova. E a marzo del 2026, al padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, si terrà la prima edizione del Bes&t (Blue Economy Summit & Trade), l’expo internazionale dell’economia del mare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA