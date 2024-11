Bnl, utile lordo trimestre sale a 142 milioni

agenzia

Crescita del 24%, aumentano ricavi e calano spese

ROMA, 31 OTT – Bnl banca commerciale (gruppo Bnp Paribas) chiude il terzo trimestre con un utile in crescita a 142 milioni (+28,9% rispetto allo stesso periodo del 2023). Come si legge nella nota sui risultati di gruppo, i prestiti sono scesi del 4,5% mentre quelli alle aziende sono rimasti stabili. I depositi hanno visto una crescita del 3,7% e i flussi netti alla private banking sono saliti del 29% a 1,3 miliardi. I ricavi hanno visto un incremento del 3,3% a 682 milioni guidati dai margini sui depositi parzialmente ridotti dai margini e volumi sui prestiti. In calo le spese operative (-6,6%) mentre il costo del rischio è cresciuto a 114 milioni (+15,6%) per effetto anche del disinvestimento da un credito deteriorato.

