Bnp, utile trimestre sale a 2,68 miliardi (+5,9%)

agenzia

ROMA, 31 OTT – Il gruppo bancario francese Bnp Paribas mette a segno nel terzo trimestre un utile netto di 2,868 miliardi di euro, in crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. I ricavi sono cresciuti del 2,7% a 11,9 miliardi. I risultati consentono al gruppo di confermare gli obiettivi per il 2024. Per il Ceo Jean-Laurent Bonnafé “il gruppo resta focalizzato sullo sviluppo a lungo termine e sulla pianificata acquisizione di Axa Investment management” annunciata in agosto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA