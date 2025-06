Bollette luce e gas, ultimi giorni per risparmiare fino a 200 euro: da luglio arriva il maxi-sconto

energia

La platea dei destinatari dovrebbe essere secondo le stime tra i 3 e i 5 milioni: ma tutto dipende dall'Isee

Arrivano da luglio i primi accrediti automatici per lo sconto sulle bollette: 200 euro per chi ha un’Isee fino a 25mila euro. Non a tutte le famiglie: chi dovrà presentare l’Isee dovrà attendere i controlli sul reddito e la riduzione sulla bolletta arriverà entro 3 mesi. La platea dei destinatari dovrebbe essere secondo le stime tra i 3 e i 5 milioni. Ma potrebbero aumentare considerata la recente norma che elimina dai calcoli Isee i titoli di Stato italiani e dei buoni e libretti e postali fino a un importo di 50.000 euro.

Il decreto bollette

La norma è contenuta nel decreto bollette varato di recente che contiene per la parte energia anche aiuti alle imprese, tutele graduali per i vulnerabili, offerte di luce e gas più chiare.Quindi un aiuto per le famiglie più fragili che vedono però ora aprirsi un nuovo fronte: i continui rincari del petrolio rischiano infatti di vanificare l’intervento gonfiando ancora di più la fattura energetica a carico di famiglie ed imprese. Il provvedimento mette sul piatto un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro-energia destinati a famiglie e imprese.

Cosa prevede

In particolare è previsto un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro che può salire a 500 per chi già riceve il bonus sociale (gli Isee fino a 9.530 euro). Vengono anche concessi due anni in più per cittadini e micro-imprese vulnerabili per il passaggio al mercato libero. Per le imprese 600 milioni destinati alle agevolazioni per la fornitura di luce e gas alle pmi; agli energivori vengono anticipati i 600 milioni derivanti dalle aste Ets.

Inoltre i clienti vulnerabili del sistema a tutele graduali potranno essere inseriti nel mercato tutelato anche alla cessazione del 31 marzo 2027. Viene anche riconosciuta ufficialmente la figura del consulente per la gestione delle utenze, una sorta di ‘utility manager’.

La delibera Arera

L’Arera con una delibera, ha previsto il trasferimento da Inps ad Acquirente Unico dei dati relativi ai clienti domestici aventi un Isee valido per l’anno 2025 con valore superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro compresi con meno di 4 figli a carico e con valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 compresi euro con almeno 4 figli a carico, affinché, a decorrere dal mese di giugno 2025, il gestore del Sii (il sistema informativo integrato) individui i clienti titolari delle forniture elettriche aventi diritto al contributo straordinario e provveda all’attivazione del medesimo e alla notifica ai soggetti interessati ai fini del riconoscimento in fattura. Come viene attribuito il bonus? In maniera automatica in bolletta, con un contributo di 200 euro, spiega ad esempio Enel.

